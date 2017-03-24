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Здесь будет завод. И не один

Здесь будет завод. И не один

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«Ощущаю себя дагестанцем»

«Ощущаю себя дагестанцем»

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Зарплату получили. Но не все

Зарплату получили. Но не все

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Нефти и газа важнее туризм

Нефти и газа важнее туризм

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Безопасность не терпит расслабления

 Безопасность не терпит расслабления

Cегодня, 23 марта, под руководством Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова прошло заседание Совета безопасности РД.

24.03.2017

Первое заседание Молодежного парламента

Первое заседание Молодежного парламента

В Махачкале в актовом зале Дагестанского государственного университета народного хозяйства 23 марта состоялось первое заседание Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан четвертого созыва, сообщает информационно-аналитический отдел аппарата Народного Собрания РД.

24.03.2017

Задача – повышение качества жизни

Задача – повышение качества жизни

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 22 марта провел рабочие встречи с главами Хунзахского и Унцукульского районов, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

23.03.2017

КОЛУМНИСТЫ

Экономика

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Реализованная мечта об асфальте

Реализованная мечта об асфальте

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«Хочешь налоги – поднимай заводы!»

«Хочешь налоги – поднимай заводы!»

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Бизнес малый, да удалый

Бизнес малый, да удалый

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Малый бизнес на буксире у экономики

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«Деловой Дагестан-2017» сделал свою работу

 «Деловой Дагестан-2017» сделал свою работу

В Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова завершила свою работу XIV межрегиональная с международным участием выставка-форум «Деловой Дагестан-2017». В день открытия с самого утра у экспозиций, а это стенды, витражи и непосредственно изделия нескольких десятков промышленных предприятий, торговых компаний, инвестиционных и научных учреждений, было многолюдно.

24.03.2017

Торги: открыто и прозрачно

Торги: открыто и прозрачно

Эффективная система контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является неотъемлемой частью государственного и муниципального управления. Закупки – одна из наиболее коррупционных сфер. Чтобы свести на нет эту негативную составляющую, в стране продолжается интенсивная реформа системы закупок. Закон о контрактной системе внес свою лепту в это дело. О принципиальных изменениях в этой сфере и ее функциях рассказал руководитель Службы государственного финансового контроля РД Артур Муртазалиев.

23.03.2017

Перерасчет не в вашу пользу

Перерасчет не в вашу пользу

Проблема необоснованного начисления долгов за коммунальные услуги стала уж очень актуальной.

22.03.2017
Общество

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Пробивать стены легче, чем стереотипы

Пробивать стены легче, чем стереотипы

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Большая собачья родня

Большая собачья родня

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Дербент, переживший века, примечателен не только прошлым

Дербент, переживший века, примечателен не только прошлым

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Костер, обновляющий жизнь

Костер, обновляющий жизнь

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Удивительная дагестанка

 Удивительная дагестанка

По лицу этой женщины возраста не определишь: светящиеся глаза,  морщинок не видать, словно время забыло о ней.  А ведь в этом году круглая дата. И я тороплюсь сделать вывод:  наверное, по жизни везло. Она  улыбается: - Наверное,  везло,  я в этом почти уверена.

24.03.2017

Увлекательная психология,

Увлекательная психология,

Куда сходить в свободное от работы время? В кафе с друзьями посидеть за чашкой кофе. Или в кино - на премьеру. В общем, варианты есть. Но для тех, кто предпочитает досуг «приятное плюс полезное», будут интересны просветительские лекции по психологии, которые с начала этого года стали проводить в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. В легкой, непринужденной форме ведущие – специалисты психологического  центра «Пси-фактор» при Даггосуниверситете – рассуждают о самых насущных вопросах человеческого бытия. И судя по тому, что порой зал не вмещает всех пришедших гостей, желающих разобраться в себе, в окружающем мире, у нас этих вопросов более чем достаточно.

24.03.2017

Вдали от бурь, бушевавших в столице

Вдали от бурь, бушевавших в столице

Сто лет назад, в 1917 году, в России произошло событие, которое перевернуло ход всей истории – Великая Октябрьская социалистическая революция. Этому юбилею в нынешнем году будет уделяться много внимания. Однако в ее тени всегда находилось другое событие – Февральская революция, о которой в нашей стране до недавнего времени старались не распространяться. Сегодня мы поговорим о ней.

24.03.2017
Спорт

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Один удар – и победа

Один удар – и победа

Просмотров: 605

Конфликт завершился маслиатом

Просмотров: 473
Опыт против молодости

Опыт против молодости

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Спортзал отдали под кафе,

Спортзал отдали под кафе,

Просмотров: 302

Таланты нам самим нужны

Таланты нам самим нужны

Первоначально эта статья должна была быть посвящена генеральному директору ФК «Анжи» Саиду Абдулаеву, которому исполнилось на днях 38 лет, с чем мы его от всей души поздравляем. Саид Абдулаевич на протяжении многих лет работал в системе клуба, и после его ухода оттуда в 2012 году болельщики просили его вернуться. Сделал он это лишь совсем недавно, когда клуб возглавил новый президент Осман Кадиев.

24.03.2017

Борцы меняют формат

Борцы меняют формат

Нет предела совершенству – видимо, так решили в UWW и в очередной раз предложили поменять правила, правда, изменения коснутся лишь формата проведения соревнований по вольной и греко-римской борьбе.

23.03.2017

Рио – уже история. Впереди – Токио

Рио – уже история. Впереди – Токио

С 3 по 9 апреля в Московской области пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Впервые в спортивной истории нашей республики в соревнованиях примут участие сразу три воспитанницы дагестанской школы бокса, причем все они представляют муниципальную спортивную школу им. Бузая Ибрагимова.

22.03.2017
Культура

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Непознанная Махачкала

Непознанная Махачкала

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Бумажные свидетели прошлого

Бумажные свидетели прошлого

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Реальность иллюзорного мира

Реальность иллюзорного мира

Просмотров: 314
Мир, где много света и воздуха

Мир, где много света и воздуха

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Песня, которой нет конца

 Песня, которой нет конца

Говорят, что в песне раскрывается душа народа. Не ошибусь, если скажу, что наиболее ярко душа кумыкского народа выражена в творчестве Бурлият Ибрагимовой, народной артистки России и Дагестана, лауреата Государственной премии. «Наша Бурлият», как ласково называют ее земляки, заслужила огромную любовь и признание народов многонациональной Страны гор.

24.03.2017

«Пишу о любви к родине…»

«Пишу о любви к родине…»

Недавно в одном из самых живописных и загадочных уголков Италии, на самом большом острове Средиземного моря – Сицилии – подвели итоги международного конкурса «Парнас – премия Анджело ла Веккья». Член Союза писателей Дагестана Сувайнат Кюребекова представила на конкурс стихотворение «У памятника Матери в Дербенте» и заняла первое место.

24.03.2017

Шелковыми нитями о сакральном

Шелковыми нитями о сакральном

Кайтагские мастерицы вышивали не забавы ради. И не на продажу. Полотна, расшитые шелковыми нитями, присутствовали на протяжении всей жизни человека.

23.03.2017

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