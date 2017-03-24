Увлекательная психология,

Куда сходить в свободное от работы время? В кафе с друзьями посидеть за чашкой кофе. Или в кино - на премьеру. В общем, варианты есть. Но для тех, кто предпочитает досуг «приятное плюс полезное», будут интересны просветительские лекции по психологии, которые с начала этого года стали проводить в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. В легкой, непринужденной форме ведущие – специалисты психологического центра «Пси-фактор» при Даггосуниверситете – рассуждают о самых насущных вопросах человеческого бытия. И судя по тому, что порой зал не вмещает всех пришедших гостей, желающих разобраться в себе, в окружающем мире, у нас этих вопросов более чем достаточно.