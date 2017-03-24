Моя Махачкала – столица синих гор
Моя Махачкала - мое село, моя страна, мой центр мира с самыми бесшабашными улочками, темными ночами, алмазным небом в 51 карат. Только мой и больше ничейный маяк, открывающийся с балкона когда-то прочного дома. Были еще тутовые деревья, кусты сирени в каждом дворе, через раз голубятня и мои 90-е в розовых сандаликах.
24.03.2017
Колыбель для форели
В горах Хунзахского района 54 года назад в результате оползня образовалось озеро, сегодня это памятник природы.
24.03.2017
Дербент, переживший века, примечателен не только прошлым
Переживая нелегкие времена, отчетливее осознаешь всю сложность избранного пути и то, что нас, дагестанцев, впереди ждет еще более напряженный этап, требующий отдачи, сосредоточенности на первоочередных задачах, личностной позиции, неравнодушного отношения к людям. Да, трудностей хватает. И ждать легких побед не приходится, слишком многое предстоит преодолеть. Но вместе с тем растет внутреннее чувство уверенности в том, что жизнь все же меняется к лучшему.
23.03.2017
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Безопасность не терпит расслабления
Cегодня, 23 марта, под руководством Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова прошло заседание Совета безопасности РД.24.03.2017
Первое заседание Молодежного парламента
В Махачкале в актовом зале Дагестанского государственного университета народного хозяйства 23 марта состоялось первое заседание Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан четвертого созыва, сообщает информационно-аналитический отдел аппарата Народного Собрания РД.24.03.2017
Задача – повышение качества жизни
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 22 марта провел рабочие встречи с главами Хунзахского и Унцукульского районов, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.
КОЛУМНИСТЫ
Абдурахман Магомедов
Айшат Тажудинова
Джамалудин Джамбулаев
Джангиши Гадисов
Ширвани Айгунов
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«Деловой Дагестан-2017» сделал свою работу
В Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова завершила свою работу XIV межрегиональная с международным участием выставка-форум «Деловой Дагестан-2017». В день открытия с самого утра у экспозиций, а это стенды, витражи и непосредственно изделия нескольких десятков промышленных предприятий, торговых компаний, инвестиционных и научных учреждений, было многолюдно.24.03.2017
Торги: открыто и прозрачно
Эффективная система контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является неотъемлемой частью государственного и муниципального управления. Закупки – одна из наиболее коррупционных сфер. Чтобы свести на нет эту негативную составляющую, в стране продолжается интенсивная реформа системы закупок. Закон о контрактной системе внес свою лепту в это дело. О принципиальных изменениях в этой сфере и ее функциях рассказал руководитель Службы государственного финансового контроля РД Артур Муртазалиев.23.03.2017
Перерасчет не в вашу пользу
Проблема необоснованного начисления долгов за коммунальные услуги стала уж очень актуальной.22.03.2017
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Удивительная дагестанка
По лицу этой женщины возраста не определишь: светящиеся глаза, морщинок не видать, словно время забыло о ней. А ведь в этом году круглая дата. И я тороплюсь сделать вывод: наверное, по жизни везло. Она улыбается: - Наверное, везло, я в этом почти уверена.24.03.2017
Увлекательная психология,
Куда сходить в свободное от работы время? В кафе с друзьями посидеть за чашкой кофе. Или в кино - на премьеру. В общем, варианты есть. Но для тех, кто предпочитает досуг «приятное плюс полезное», будут интересны просветительские лекции по психологии, которые с начала этого года стали проводить в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. В легкой, непринужденной форме ведущие – специалисты психологического центра «Пси-фактор» при Даггосуниверситете – рассуждают о самых насущных вопросах человеческого бытия. И судя по тому, что порой зал не вмещает всех пришедших гостей, желающих разобраться в себе, в окружающем мире, у нас этих вопросов более чем достаточно.24.03.2017
Вдали от бурь, бушевавших в столице
Сто лет назад, в 1917 году, в России произошло событие, которое перевернуло ход всей истории – Великая Октябрьская социалистическая революция. Этому юбилею в нынешнем году будет уделяться много внимания. Однако в ее тени всегда находилось другое событие – Февральская революция, о которой в нашей стране до недавнего времени старались не распространяться. Сегодня мы поговорим о ней.24.03.2017
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Таланты нам самим нужны
Первоначально эта статья должна была быть посвящена генеральному директору ФК «Анжи» Саиду Абдулаеву, которому исполнилось на днях 38 лет, с чем мы его от всей души поздравляем. Саид Абдулаевич на протяжении многих лет работал в системе клуба, и после его ухода оттуда в 2012 году болельщики просили его вернуться. Сделал он это лишь совсем недавно, когда клуб возглавил новый президент Осман Кадиев.24.03.2017
Борцы меняют формат
Нет предела совершенству – видимо, так решили в UWW и в очередной раз предложили поменять правила, правда, изменения коснутся лишь формата проведения соревнований по вольной и греко-римской борьбе.23.03.2017
Рио – уже история. Впереди – Токио
С 3 по 9 апреля в Московской области пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Впервые в спортивной истории нашей республики в соревнованиях примут участие сразу три воспитанницы дагестанской школы бокса, причем все они представляют муниципальную спортивную школу им. Бузая Ибрагимова.22.03.2017
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Песня, которой нет конца
Говорят, что в песне раскрывается душа народа. Не ошибусь, если скажу, что наиболее ярко душа кумыкского народа выражена в творчестве Бурлият Ибрагимовой, народной артистки России и Дагестана, лауреата Государственной премии. «Наша Бурлият», как ласково называют ее земляки, заслужила огромную любовь и признание народов многонациональной Страны гор.24.03.2017
«Пишу о любви к родине…»
Недавно в одном из самых живописных и загадочных уголков Италии, на самом большом острове Средиземного моря – Сицилии – подвели итоги международного конкурса «Парнас – премия Анджело ла Веккья». Член Союза писателей Дагестана Сувайнат Кюребекова представила на конкурс стихотворение «У памятника Матери в Дербенте» и заняла первое место.24.03.2017
Шелковыми нитями о сакральном
Кайтагские мастерицы вышивали не забавы ради. И не на продажу. Полотна, расшитые шелковыми нитями, присутствовали на протяжении всей жизни человека.23.03.2017